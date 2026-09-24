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Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) купить с доставкой в Москве
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Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30)

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Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 1
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 2
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 3
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 4
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 5
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 6
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 7
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 8
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 9
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 10
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 11
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 12
Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шнек
Особенности
для почвы, однозаходный
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 1
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 2
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 3
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 4
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 5
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 6
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 7
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 8
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 9
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 10
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 11
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 12
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697051
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30)
3 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для почвы, однозаходный
Диаметр, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х31х31
Вес, кг.
5.26

Описание товара Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30)

Шнек является сменным элементом для мотобуров ЗУБР. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт и выбрасывает его наверх.

Отзывы о товаре Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для почвы, однозаходный
Диаметр, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
Шнек является сменным элементом для мотобуров ЗУБР. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт и выбрасывает его наверх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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