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Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) купить с доставкой в Москве
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Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15)

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Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 1
Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 2
Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 3
Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 4
Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 5
Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 6
Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 7
Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 8
Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шнек
Особенности
для мерзлого грунта, двухзаходный
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 1
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 2
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 3
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 4
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 5
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 6
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 7
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 8
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697047
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15)
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для мерзлого грунта, двухзаходный
Диаметр, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х16х16
Вес, кг.
4.1

Описание товара Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15)

Шнек для мерзлого грунта используется совместно с мотобурами ЗУБР. Представляет собой инструмент винтовой конструкции с двумя режущими элементами, выполненным из высокопрочной стали. При помощи шнека можно бурить в мерзлом грунте скважины диаметром 150 мм.

Отзывы о товаре Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для мерзлого грунта, двухзаходный
Диаметр, мм
150
Страна производитель
Китай
Описание
Шнек для мерзлого грунта используется совместно с мотобурами ЗУБР. Представляет собой инструмент винтовой конструкции с двумя режущими элементами, выполненным из высокопрочной стали. При помощи шнека можно бурить в мерзлом грунте скважины диаметром 150 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7052-15) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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