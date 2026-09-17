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Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) купить с доставкой в Москве
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Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм)

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Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 1
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 2
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 3
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 4
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 5
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 6
Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип аксессуара
шнек
Особенности
для льда
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 1
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 2
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 3
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 4
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 5
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 6
  • Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 39405
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Характеристики

Бренд
DDE
Тип аксессуара
шнек
Особенности
для льда
Материал
сталь
Количество заходов
однозаходный
Диаметр, мм
200
Длина, м
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х23х21
Вес, кг.
4.81

Описание товара Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм)

Шнек DDE SiceA-200/800 предназначен для формирования отверстий во льду диаметром 200 мм. Представляет собой устройство с винтовым режущим элементом для работы с мотобурами. Инструмент имеет один режущий элемент, т.е. является однозаходным

Отзывы о товаре Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм)




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Характеристики
Бренд
DDE
Тип аксессуара
шнек
Особенности
для льда
Материал
сталь
Количество заходов
однозаходный
Диаметр, мм
200
Длина, м
0.8
Страна производитель
Китай
Описание
Шнек DDE SiceA-200/800 предназначен для формирования отверстий во льду диаметром 200 мм. Представляет собой устройство с винтовым режущим элементом для работы с мотобурами. Инструмент имеет один режущий элемент, т.е. является однозаходным
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, ф = 200 мм, L = 800 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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