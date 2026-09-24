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Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) купить с доставкой в Москве
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Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25)

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Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 1
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 2
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 3
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 4
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 5
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 6
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 7
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 8
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 9
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 10
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 11
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 12
Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шнек
Особенности
для почвы, однозаходный
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 1
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 2
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 3
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 4
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 5
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 6
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 7
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 8
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 9
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 10
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 11
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 12
  • Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 260 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25)
3 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для почвы, однозаходный
Диаметр, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х27х26
Вес, кг.
5.54

Описание товара Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25)

Шнек является сменным элементом для мотобуров ЗУБР. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт и выбрасывает его наверх.

Отзывы о товаре Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шнек
Длина, мм
800
Особенности
для почвы, однозаходный
Диаметр, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Шнек является сменным элементом для мотобуров ЗУБР. Он представляет собой винтообразный бур, который широко применяют для бурения скважин бытового назначения. Например, с его помощью можно бурить скважины для установки столбов. Благодаря винтовой форме шнек быстро проникает сквозь грунт и выбрасывает его наверх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3260 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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