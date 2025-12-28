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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex купить с доставкой в Москве
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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex

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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex - фото 1
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, материал ПВХ
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex - фото 1
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711337
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Характеристики

Бренд
BORT
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, материал ПВХ
Длина, м
10
Размеры в упаковке, см
28х24х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex

Шланг высокого давления BORT BHS-10-Kex 93418859. Совместима с мойками KEX-3000 и KEX-3500. Длина шланга - 10 метров, а максимальное давление - 200 бар

Отзывы о товаре Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex

Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный, всё устраивает, доставка раньше, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован, на этикетки вроде как 10 метров. Еще не проверял, сама мойка в ремонте. Дополню как проверю в деле.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг. Должен прослужить долго, если судить по предыдущим. Материал достаточно прочный и не сильно проминается. Наконечники качественные и не пропускают. Проверял не на мойке. К моей к сожалению диаметр посадочного штуцера не подошёл. Могу рекомендовать.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Испытал на мойке Bort BHR-2000M. В сравнении со штатным гораздо мягче. Но всё же следует учитывать, что сила струи по ощущениям немного уменьшилась. Но тут уже каждый выбирает, то что ему важнее более длинный шланг или сильнее напор.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Для BORT BHR-2000M-Pro подошел в идеале! Качество хорошее. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный,удобный и мягкий.По сравнению с тем что. шёл в комплекте с мойкой день и ночь.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший, но хитрожопая фирма bort не для всех моделей делает одни и те же разъемы для подключения. На мою мойку не подошёл штуцер для пистолета.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, все подходит для удлинения основного к мойке Bort 1700
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Токарев В.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы продавец комплектовал шланг переходником 14-15 мм,было бы хорошо.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORT
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, материал ПВХ
Длина, м
10
Описание
Шланг высокого давления BORT BHS-10-Kex 93418859. Совместима с мойками KEX-3000 и KEX-3500. Длина шланга - 10 метров, а максимальное давление - 200 бар
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный, всё устраивает, доставка раньше, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован, на этикетки вроде как 10 метров. Еще не проверял, сама мойка в ремонте. Дополню как проверю в деле.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг. Должен прослужить долго, если судить по предыдущим. Материал достаточно прочный и не сильно проминается. Наконечники качественные и не пропускают. Проверял не на мойке. К моей к сожалению диаметр посадочного штуцера не подошёл. Могу рекомендовать.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Испытал на мойке Bort BHR-2000M. В сравнении со штатным гораздо мягче. Но всё же следует учитывать, что сила струи по ощущениям немного уменьшилась. Но тут уже каждый выбирает, то что ему важнее более длинный шланг или сильнее напор.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Для BORT BHR-2000M-Pro подошел в идеале! Качество хорошее. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный,удобный и мягкий.По сравнению с тем что. шёл в комплекте с мойкой день и ночь.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг хороший, но хитрожопая фирма bort не для всех моделей делает одни и те же разъемы для подключения. На мою мойку не подошёл штуцер для пистолета.
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2024
Даниил П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший шланг, все подходит для удлинения основного к мойке Bort 1700
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2024
Токарев В.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы продавец комплектовал шланг переходником 14-15 мм,было бы хорошо.


Шланг высокого давления Bort BHS-10-Kex - стоимость товара 4990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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