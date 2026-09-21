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Насадка пенной чистки Karcher K-Parts 1л. купить с доставкой в Москве
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Насадка пенной чистки Karcher K-Parts 1л.

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Насадка пенной чистки Karcher K-Parts 1л.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714975
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Характеристики

Бренд
Karcher
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х9
Вес, г.
500

Описание товара Насадка пенной чистки Karcher K-Parts 1л.

Пенная насадка К-Parts 1л создает плотную и густую пену для эффективной и заботливой очистки разных поверхностей: при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами. Регулировка струи от узкой до широкой увеличивает диапазон возможностей очистки. Бачок для моющего средства пеногенератора имеет объем 1 л. Пенная насадка подходит для моделей бытового аппарата Karcher класса K2 - K7.

Отзывы о товаре Насадка пенной чистки Karcher K-Parts 1л.




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Характеристики
Бренд
Karcher
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Описание
Пенная насадка К-Parts 1л создает плотную и густую пену для эффективной и заботливой очистки разных поверхностей: при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами. Регулировка струи от узкой до широкой увеличивает диапазон возможностей очистки. Бачок для моющего средства пеногенератора имеет объем 1 л. Пенная насадка подходит для моделей бытового аппарата Karcher класса K2 - K7.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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