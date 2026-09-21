Насадка пенной чистки Karcher K-Parts 1л.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714975
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х9
Вес, г.
500
Описание товара Насадка пенной чистки Karcher K-Parts 1л.
Пенная насадка К-Parts 1л создает плотную и густую пену для эффективной и заботливой очистки разных поверхностей: при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами. Регулировка струи от узкой до широкой увеличивает диапазон возможностей очистки. Бачок для моющего средства пеногенератора имеет объем 1 л. Пенная насадка подходит для моделей бытового аппарата Karcher класса K2 - K7.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитАдаптер для мотобуров ЗУБР Анти-удар, d 20 мм, пружинный (7059-2...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, грунт (7051-15)
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 200 мм, грунт (7051-20)
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25)
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитБлок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА)
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30)
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 200 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7...
-
В наличииЦена 15 270 руб. 16 320 руб.3818 руб. в СплитШнек для мототобура Зубр МБ2-300 уцененный
Пенная насадка К-Parts 1л создает плотную и густую пену для эффективной и заботливой очистки разных поверхностей: при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами. Регулировка струи от узкой до широкой увеличивает диапазон возможностей очистки. Бачок для моющего средства пеногенератора имеет объем 1 л. Пенная насадка подходит для моделей бытового аппарата Karcher класса K2 - K7.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Насадка пенной чистки Karcher K-Parts 1л. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадка пенной чистки Karcher K-Parts 1л.