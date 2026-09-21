Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R
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Характеристики
Особенности
устойчив к перегибам, максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 220 бар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711342
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Характеристики
Бренд
Особенности
устойчив к перегибам, максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 220 бар
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
250
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
2.2
Описание товара Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R
Высокопрочный армированный многослойный шланг длиной 10 метров. На одном конце стандартная резьба М22х1,5, на другом конце штуцер для вставки в активную катушку. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.
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Бренд
Особенности
устойчив к перегибам, максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 220 бар
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
250
Высокопрочный армированный многослойный шланг длиной 10 метров. На одном конце стандартная резьба М22х1,5, на другом конце штуцер для вставки в активную катушку. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - стоимость товара 3640 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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