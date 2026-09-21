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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R купить с доставкой в Москве
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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R

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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 1
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 2
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 3
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 4
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Особенности
устойчив к перегибам, максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 220 бар
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 1
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 2
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 3
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 4
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711342
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Характеристики

Бренд
BORT
Особенности
устойчив к перегибам, максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 220 бар
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
250
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R

Высокопрочный армированный многослойный шланг длиной 10 метров. На одном конце стандартная резьба М22х1,5, на другом конце штуцер для вставки в активную катушку. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.

Отзывы о товаре Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORT
Особенности
устойчив к перегибам, максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 220 бар
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
250
Описание
Высокопрочный армированный многослойный шланг длиной 10 метров. На одном конце стандартная резьба М22х1,5, на другом конце штуцер для вставки в активную катушку. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel-R - стоимость товара 3640 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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