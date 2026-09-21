Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel
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Характеристики
Тип аксессуара
пистолет
Особенности
армированный, устойчив к перегибам
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711341
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Характеристики
Бренд
Тип аксессуара
пистолет
Особенности
армированный, устойчив к перегибам
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
250
Размеры в упаковке, см
30х30х7
Вес, кг.
2.2
Описание товара Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel
Высокопрочный армированный многослойный шланг длиной 10 метров. На обоих концах стандартная резьба М22х1,5. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью. Максимальное давление 250 бар, максимальная температура воды 60 градусов. Подходит для моек: BORT BHR-2700-PRO, BORT BHR-2300-PRO , BORT BHR-2000M-PRO и многих других фирм моек.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип аксессуара
пистолет
Особенности
армированный, устойчив к перегибам
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
250
Высокопрочный армированный многослойный шланг длиной 10 метров. На обоих концах стандартная резьба М22х1,5. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью. Максимальное давление 250 бар, максимальная температура воды 60 градусов. Подходит для моек: BORT BHR-2700-PRO, BORT BHR-2300-PRO , BORT BHR-2000M-PRO и многих других фирм моек.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Steel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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