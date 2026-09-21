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Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master купить с доставкой в Москве
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Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master

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Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 1
Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 2
Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 3
Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 4
Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 1
  • Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 2
  • Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 3
  • Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 4
  • Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711344
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Характеристики

Бренд
BORT
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х18
Вес, кг.
1.26

Описание товара Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master

Щетка для моек высокого давления Speed Master (280 мм; 0.37 м) BORT 93722319 предназначена для очистки различных плоских поверхностей: террас, каменных поверхностей, стен и прочих больших поверхностей. Совместима с бытовыми мойками высокого давления BORT BHR. Возможно использование с мойками KEX, при использовании "переходника для аксессуаров BHR". Тип крепления аксессуаров "QuickFix".

Отзывы о товаре Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BORT
Страна производитель
Китай
Описание
Щетка для моек высокого давления Speed Master (280 мм; 0.37 м) BORT 93722319 предназначена для очистки различных плоских поверхностей: террас, каменных поверхностей, стен и прочих больших поверхностей. Совместима с бытовыми мойками высокого давления BORT BHR. Возможно использование с мойками KEX, при использовании "переходника для аксессуаров BHR". Тип крепления аксессуаров "QuickFix".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master - купить по цене 3650 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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