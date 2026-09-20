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Характеристики
Тип товара
Масла для компрессоров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658415
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Описание товара ЗУБР 1 л, компрессорное минеральное масло, EXTRA (70630-1)
Высококачественное масло, класса ISO VG 100, DIN 51506 VDL, для поршневых компрессоров с использованием минеральных масел высокой степени очистки и специального пакета присадок снижает эксплуатационные расходы: потребление электроэнергии, частоту замены масла, объем регулярных профилактических работ. Сделано в России Для смазки трущихся частей в воздушных поршневых компрессорах с масляным типом смазки. Обеспечивает длительную защиту от износа, нагара и отложений. Высокая стойкость к окислению. Высокие смазывающие свойства во всем диапазоне температур. Снижает энергопотребление. Повышенные деэмульгирующие и антипенные свойства. Длительный срок службы до замены.
Высококачественное масло, класса ISO VG 100, DIN 51506 VDL, для поршневых компрессоров с использованием минеральных масел высокой степени очистки и специального пакета присадок снижает эксплуатационные расходы: потребление электроэнергии, частоту замены масла, объем регулярных профилактических работ. Сделано в России Для смазки трущихся частей в воздушных поршневых компрессорах с масляным типом смазки. Обеспечивает длительную защиту от износа, нагара и отложений. Высокая стойкость к окислению. Высокие смазывающие свойства во всем диапазоне температур. Снижает энергопотребление. Повышенные деэмульгирующие и антипенные свойства. Длительный срок службы до замены.
ЗУБР 1 л, компрессорное минеральное масло, EXTRA (70630-1) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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