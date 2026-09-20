STEHER 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (76012-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с использованием специального пакета присадок обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный ?холодный? запуск.
SAE (вязкость)
5W-30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658432
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с использованием специального пакета присадок обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный ?холодный? запуск.
SAE (вязкость)
5W-30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х6
Вес, кг.
1
Описание товара STEHER 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (76012-1)
Зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей 1 л STEHER 4Т-5W30 76012-1 для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с использованием специального пакета присадок обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный ?холодный? запуск.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с использованием специального пакета присадок обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный ?холодный? запуск.
SAE (вязкость)
5W-30
Страна производитель
Китай
Зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей 1 л STEHER 4Т-5W30 76012-1 для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Зимнее моторное масло SAE 5W-30 с использованием специального пакета присадок обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный ?холодный? запуск.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
STEHER 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (76012-1) - купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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