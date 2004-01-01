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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100 купить с доставкой в Москве
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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100

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Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидроаккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35447
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Характеристики

Бренд
Вихрь
Тип товара
Гидроаккумулятор
Размеры в упаковке, см
48х38х36
Вес, кг.
5.2

Описание товара Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100

Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100 рекомендуется использовать со скважинными насосами мощностью до 1,5 кВт.

Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открывании крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнен из стали, что обеспечивает ему надёжность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объёма потребляемой воды насосом.

Характеристики:

 Объём бака, л.
 100
 Температура воды, град
 от 0 до +45
 Необходимое давление воздуха, атм.
 2
 Максимальное давление воды, атм.
 8

 

Отзывы о товаре Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Вихрь
Тип товара
Гидроаккумулятор
Описание

Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100 рекомендуется использовать со скважинными насосами мощностью до 1,5 кВт.

Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды, также отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открывании крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнен из стали, что обеспечивает ему надёжность и защиту от коррозии, сменная мембрана - из пищевой резины. Необходимая модель гидроаккумулятора выбирается в зависимости от мощности и объёма потребляемой воды насосом.

Характеристики:

 Объём бака, л.
 100
 Температура воды, град
 от 0 до +45
 Необходимое давление воздуха, атм.
 2
 Максимальное давление воды, атм.
 8

 

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гидроаккумулятор Вихрь ГА-100 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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