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Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658416
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Описание товара ЗУБР 2Т-П, 1 л, полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей, EXTRA (70601-1)
Универсальное полусинтетическое масло соответсвует требованию стандартов API TС, JASO FD, отличается высокими экологическими показателями и антинагарными свойствами благодаря бездымному горению смеси, поэтому особенно рекомендуется для круглогодичного применения. Сделано в России Для смазки трущихся частей в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, минигенераторов и т.д. Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины. Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне. Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания. Низкий уровень дыма. Температура застывания -30°С. Превосходная смешиваемость с бензинами. Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей). Предотвращает калильное зажигание.
Универсальное полусинтетическое масло соответсвует требованию стандартов API TС, JASO FD, отличается высокими экологическими показателями и антинагарными свойствами благодаря бездымному горению смеси, поэтому особенно рекомендуется для круглогодичного применения. Сделано в России Для смазки трущихся частей в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, минигенераторов и т.д. Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины. Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне. Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания. Низкий уровень дыма. Температура застывания -30°С. Превосходная смешиваемость с бензинами. Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей). Предотвращает калильное зажигание.
ЗУБР 2Т-П, 1 л, полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей, EXTRA (70601-1) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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