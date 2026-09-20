STEHER 2Т-Ultra, 1 л, полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей (76002-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
двухтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температура застывания -30°С; Превосходная смешиваемость с бензинами; Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
JASO (вязкость)
FD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
двухтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температура застывания -30°С; Превосходная смешиваемость с бензинами; Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
JASO (вязкость)
FD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х6
Вес, кг.
1
Описание товара STEHER 2Т-Ultra, 1 л, полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей (76002-1)
Полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей 1 л STEHER 2Т-Ultra 76002-1 для смазки трущихся частей в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, минигенераторов и т.д. Универсальное полусинтетическое масло соответствует требованию стандартов API TС, JASO FD, отличается высокими экологическими показателями и антинагарными свойствами благодаря бездымному горению смеси, поэтому особенно рекомендуется для круглогодичного применения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
двухтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температура застывания -30°С; Превосходная смешиваемость с бензинами; Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей)
JASO (вязкость)
FD
Страна производитель
Китай
Полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей 1 л STEHER 2Т-Ultra 76002-1 для смазки трущихся частей в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, минигенераторов и т.д. Универсальное полусинтетическое масло соответствует требованию стандартов API TС, JASO FD, отличается высокими экологическими показателями и антинагарными свойствами благодаря бездымному горению смеси, поэтому особенно рекомендуется для круглогодичного применения.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
STEHER 2Т-Ultra, 1 л, полусинтетическое масло для 2-тактных двигателей (76002-1) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 540 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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