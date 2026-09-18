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Цепь пильная C5 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25) купить с доставкой в Москве
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Цепь пильная C5 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25)

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Цепь пильная C5 Huter (12&quot;-3/8-1,3-44 для BS-25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цепь пильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228629
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Цепь пильная
Размеры в упаковке, см
30х13х8
Вес, г.
153

Описание товара Цепь пильная C5 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25)

Цепь пильная C5 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25). Шаг цепи 3/8 (0.375) дюйм / Количество звеньев 45 / Длина шины 12 дюйм / Длина шины 30 см / Ширина паза 1.3 мм

Отзывы о товаре Цепь пильная C5 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Цепь пильная
Описание
Цепь пильная C5 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25). Шаг цепи 3/8 (0.375) дюйм / Количество звеньев 45 / Длина шины 12 дюйм / Длина шины 30 см / Ширина паза 1.3 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепь пильная C5 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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