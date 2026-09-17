Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л
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Характеристики
Описание товара Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л
Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей. Предназначено для применения в бензопилах, бензиновых триммерах, мотоциклах, мотороллерах, снегоходах, скутерах и другой технике, которая работает при высоких оборотах двигателя. Может использоваться в смешанной и раздельной системах смазки. Способствует уменьшению сбоев в работе свечей зажигания, предупреждает заклинивание поршневого кольца. Не оказывает негативного влияния на окружающую среду благодаря минимальному дымообразованию. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой, принятой для масел класса API TC, считается соотношение бензин к маслу 50:1. Спецификации: API TC, ISO-L-EGB, JASO FB.
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