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Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л купить с доставкой в Москве
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Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л

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Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л - фото 1
Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
  • Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л - фото 1
  • Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142586
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Масла для двигателей
Размеры в упаковке, см
23х13х5
Вес, г.
980

Описание товара Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л

Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей. Предназначено для применения в бензопилах, бензиновых триммерах, мотоциклах, мотороллерах, снегоходах, скутерах и другой технике, которая работает при высоких оборотах двигателя. Может использоваться в смешанной и раздельной системах смазки. Способствует уменьшению сбоев в работе свечей зажигания, предупреждает заклинивание поршневого кольца. Не оказывает негативного влияния на окружающую среду благодаря минимальному дымообразованию. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой, принятой для масел класса API TC, считается соотношение бензин к маслу 50:1. Спецификации: API TC, ISO-L-EGB, JASO FB.

Отзывы о товаре Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Масла для двигателей
Описание
Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей. Предназначено для применения в бензопилах, бензиновых триммерах, мотоциклах, мотороллерах, снегоходах, скутерах и другой технике, которая работает при высоких оборотах двигателя. Может использоваться в смешанной и раздельной системах смазки. Способствует уменьшению сбоев в работе свечей зажигания, предупреждает заклинивание поршневого кольца. Не оказывает негативного влияния на окружающую среду благодаря минимальному дымообразованию. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой, принятой для масел класса API TC, считается соотношение бензин к маслу 50:1. Спецификации: API TC, ISO-L-EGB, JASO FB.
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Масло Huter 2Т полусинтетическое для двухтактных двигателей, для техники, 1л - данный товар вы можете купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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