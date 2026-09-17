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Цепь пильная C1 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/ELS2000) купить с доставкой в Москве
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Цепь пильная C1 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/ELS2000)

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Цепь пильная C1 Huter (16&quot;-3/8-1,3-57 для BS-40/ELS2000) - фото 1
Цепь пильная C1 Huter (16&quot;-3/8-1,3-57 для BS-40/ELS2000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цепь пильная
  • Цепь пильная C1 Huter (16&quot;-3/8-1,3-57 для BS-40/ELS2000) - фото 1
  • Цепь пильная C1 Huter (16&quot;-3/8-1,3-57 для BS-40/ELS2000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35502
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Цепь пильная
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
180

Описание товара Цепь пильная C1 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/ELS2000)

Цепь С1 Huter предназначена для использования с бензопилами. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина.

Отзывы о товаре Цепь пильная C1 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/ELS2000)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Цепь пильная
Описание
Цепь С1 Huter предназначена для использования с бензопилами. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепь пильная C1 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/ELS2000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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