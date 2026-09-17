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Цепь пильная C3 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45) купить с доставкой в Москве
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Цепь пильная C3 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45)

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Цепь пильная C3 Huter (18&quot;-0,325-1,5-72 для BS-45) - фото 1
Цепь пильная C3 Huter (18&quot;-0,325-1,5-72 для BS-45) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цепь пильная
  • Цепь пильная C3 Huter (18&quot;-0,325-1,5-72 для BS-45) - фото 1
  • Цепь пильная C3 Huter (18&quot;-0,325-1,5-72 для BS-45) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35504
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Цепь пильная
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, г.
298

Описание товара Цепь пильная C3 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45)

Цепь С3 Huter предназначена для использования с бензопилами. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина.

Отзывы о товаре Цепь пильная C3 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Цепь пильная
Описание
Цепь С3 Huter предназначена для использования с бензопилами. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепь пильная C3 Huter (18"-0,325-1,5-72 для BS-45) - этот товар вы можете купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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