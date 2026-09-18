Шина пильная CS-121 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шина пильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228630
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Характеристики
Вес, г.
200
Описание товара Шина пильная CS-121 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25)
Шина CS 121 Huter предназначена для использования с бензопилами Huter. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.
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Шина CS 121 Huter предназначена для использования с бензопилами Huter. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Шина пильная CS-121 Huter (12"-3/8-1,3-44 для BS-25) – стоимость товара 750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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