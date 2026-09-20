STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658423
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х9х7
Вес, г.
924
Описание товара STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1)
Масло минеральное 2T-M для 2-тактных двигателей, 1 л STEHER 76001-1 - минеральное моторное масло 2T-M для 2-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов. Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне. Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания. Низкий уровень дыма. Температура застывания -20°С. Превосходная смешиваемость с бензинами. Предотвращает калильное зажигание.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Масло минеральное 2T-M для 2-тактных двигателей, 1 л STEHER 76001-1 - минеральное моторное масло 2T-M для 2-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов. Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне. Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания. Низкий уровень дыма. Температура застывания -20°С. Превосходная смешиваемость с бензинами. Предотвращает калильное зажигание.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1)