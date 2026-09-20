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STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) купить с доставкой в Москве
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STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1)

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STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - фото 1
STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - фото 2
STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - фото 3
STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
  • STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - фото 1
  • STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - фото 2
  • STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - фото 3
  • STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658423
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Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Масла для двигателей
Размеры в упаковке, см
23х9х7
Вес, г.
924

Описание товара STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1)

Масло минеральное 2T-M для 2-тактных двигателей, 1 л STEHER 76001-1 - минеральное моторное масло 2T-M для 2-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов. Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне. Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания. Низкий уровень дыма. Температура застывания -20°С. Превосходная смешиваемость с бензинами. Предотвращает калильное зажигание.

Отзывы о товаре STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Масла для двигателей
Описание
Масло минеральное 2T-M для 2-тактных двигателей, 1 л STEHER 76001-1 - минеральное моторное масло 2T-M для 2-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов. Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне. Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания. Низкий уровень дыма. Температура застывания -20°С. Превосходная смешиваемость с бензинами. Предотвращает калильное зажигание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


STEHER 2T-M, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей (76001-1) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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