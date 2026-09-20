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ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) купить с доставкой в Москве
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ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06)

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ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 1
ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 2
ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 3
ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 4
ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 5
ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
  • ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 1
  • ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 2
  • ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 3
  • ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 4
  • ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 5
  • ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658425
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Масла для двигателей
Размеры в упаковке, см
24х10х6
Вес, г.
552

Описание товара ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06)

Летнее моторное масло SAE 30 на минеральной основе глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температур. Сделано в России Для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.). Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре. Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Температурный диапазон применения - от -5 до +35°С. Специальные присадки защищают двигатель от износа.

Отзывы о товаре ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Масла для двигателей
Описание
Летнее моторное масло SAE 30 на минеральной основе глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температур. Сделано в России Для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.). Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре. Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Температурный диапазон применения - от -5 до +35°С. Специальные присадки защищают двигатель от износа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР 4Т-30, 0.6 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70613-06) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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