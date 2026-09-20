Top.Mail.Ru
STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) - фото 1
STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) - фото 2
STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) - фото 3
STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для бензо и электропил
  • STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) - фото 1
  • STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) - фото 2
  • STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) - фото 3
  • STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658422
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Масла для бензо и электропил
Размеры в упаковке, см
24х10х6
Вес, г.
920

Описание товара STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1)

Масло цепное минеральное для бензо и электропил, 1 л STEHER 76020-1 используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами. Применяется для смазки трущихся частей в пильных механизмах бензо- и электропил (цепи, шины, звездочки). Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках. Температура застывания - 20°С. Эффективное снижение температуры в зоне трения. Увеличение ресурса цепи и шины. Экономичный расход.

Отзывы о товаре STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Масла для бензо и электропил
Описание
Масло цепное минеральное для бензо и электропил, 1 л STEHER 76020-1 используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами. Применяется для смазки трущихся частей в пильных механизмах бензо- и электропил (цепи, шины, звездочки). Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках. Температура застывания - 20°С. Эффективное снижение температуры в зоне трения. Увеличение ресурса цепи и шины. Экономичный расход.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


STEHER 1 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил (76020-1) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 320 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...