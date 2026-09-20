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Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658414
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Описание товара ЗУБР 2Т-М, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей, EXTRA (70600-1)
Минеральное масло класса API TС, JASO FB с добавлением антифрикционных присадок образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Идеально подходит для использования в летнее время года. Сделано в России. Для смазки трущихся частей в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, минигенераторов и т.д. Образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне. Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания. Низкий уровень дыма. Температура застывания -20°С. Превосходная смешиваемость с бензином. Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей). Предотвращает калильное зажигание. Наличие красителя в масле помогает отличить готовую смесь от чистого топлива, что предотвращает аварийные ситуации и разрушение двигателя
Минеральное масло класса API TС, JASO FB с добавлением антифрикционных присадок образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Идеально подходит для использования в летнее время года. Сделано в России. Для смазки трущихся частей в двухтактных бензиновых двигателях бензопил, триммеров, минигенераторов и т.д. Образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии. Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне. Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания. Низкий уровень дыма. Температура застывания -20°С. Превосходная смешиваемость с бензином. Неагрессивно к резине и пластику (не содержит растворителей). Предотвращает калильное зажигание. Наличие красителя в масле помогает отличить готовую смесь от чистого топлива, что предотвращает аварийные ситуации и разрушение двигателя
ЗУБР 2Т-М, 1 л, минеральное масло для 2-тактных двигателей, EXTRA (70600-1) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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