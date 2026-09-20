Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02
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Характеристики
Тип товара
Таймер для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568951
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
312
Описание товара Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02
Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02 - это незаменимый помощник для автоматического полива в системах орошения. Он предназначен для обеспечения оптимального режима полива, что способствует сохранению здоровья растений и экономии воды. Таймер оснащен ЖК-дисплеем, что позволяет легко и быстро настроить время и длительность полива. С помощью программирования можно установить до 16 различных программ, что позволяет гибко регулировать режим орошения в зависимости от потребностей растений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02 - это незаменимый помощник для автоматического полива в системах орошения. Он предназначен для обеспечения оптимального режима полива, что способствует сохранению здоровья растений и экономии воды. Таймер оснащен ЖК-дисплеем, что позволяет легко и быстро настроить время и длительность полива. С помощью программирования можно установить до 16 различных программ, что позволяет гибко регулировать режим орошения в зависимости от потребностей растений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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