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Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02 купить с доставкой в Москве
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Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02

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Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Таймер для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568951
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Таймер для полива
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
312

Описание товара Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02

Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02 - это незаменимый помощник для автоматического полива в системах орошения. Он предназначен для обеспечения оптимального режима полива, что способствует сохранению здоровья растений и экономии воды. Таймер оснащен ЖК-дисплеем, что позволяет легко и быстро настроить время и длительность полива. С помощью программирования можно установить до 16 различных программ, что позволяет гибко регулировать режим орошения в зависимости от потребностей растений.

Отзывы о товаре Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Таймер для полива
Описание
Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02 - это незаменимый помощник для автоматического полива в системах орошения. Он предназначен для обеспечения оптимального режима полива, что способствует сохранению здоровья растений и экономии воды. Таймер оснащен ЖК-дисплеем, что позволяет легко и быстро настроить время и длительность полива. С помощью программирования можно установить до 16 различных программ, что позволяет гибко регулировать режим орошения в зависимости от потребностей растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT02 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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