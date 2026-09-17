Top.Mail.Ru
Шина пильная CS-181E Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шина пильная CS-181E Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шина пильная CS-181E Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 1
Шина пильная CS-181E Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шина пильная
  • Шина пильная CS-181E Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 1
  • Шина пильная CS-181E Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-88%
100 руб.  840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35508
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Шина пильная
Размеры в упаковке, см
70х45х7
Вес, г.
670

Описание товара Шина пильная CS-181E Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400)

Шина CS 181Е Huter предназначена для использования с бензопилами. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.

Отзывы о товаре Шина пильная CS-181E Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Шина пильная
Описание
Шина CS 181Е Huter предназначена для использования с бензопилами. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шина пильная CS-181E Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400) - купить по цене 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...