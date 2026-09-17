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Шина пильная CS-161 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/BS-45M/ELS2000) купить с доставкой в Москве
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Шина пильная CS-161 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/BS-45M/ELS2000)

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Шина пильная CS-161 Huter (16&quot;-3/8-1,3-57 для BS-40/BS-45M/ELS2000) - фото 1
Шина пильная CS-161 Huter (16&quot;-3/8-1,3-57 для BS-40/BS-45M/ELS2000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шина пильная
  • Шина пильная CS-161 Huter (16&quot;-3/8-1,3-57 для BS-40/BS-45M/ELS2000) - фото 1
  • Шина пильная CS-161 Huter (16&quot;-3/8-1,3-57 для BS-40/BS-45M/ELS2000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35506
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Шина пильная
Размеры в упаковке, см
40х12х2
Вес, г.
615

Описание товара Шина пильная CS-161 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/BS-45M/ELS2000)

Шина CS 161 Huter предназначена для использования с бензопилами. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.

Отзывы о товаре Шина пильная CS-161 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/BS-45M/ELS2000)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Шина пильная
Описание
Шина CS 161 Huter предназначена для использования с бензопилами. Она изготовлена из высокопрочного материала, не подверженного коррозии, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время. Легкая и удобная в использовании. Конструкция шины обеспечивает равномерное скольжение цепи и подачу масла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шина пильная CS-161 Huter (16"-3/8-1,3-57 для BS-40/BS-45M/ELS2000) - стоимость товара 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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