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Масло Huter цепное минеральное 80W90, для техники,1л купить с доставкой в Москве
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Масло Huter цепное минеральное 80W90, для техники,1л

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Масло Huter цепное минеральное 80W90, для техники,1л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228631
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Масло
Размеры в упаковке, см
22х12х5
Вес, г.
980

Описание товара Масло Huter цепное минеральное 80W90, для техники,1л

Универсальное масло на минеральной основе для смазки пильных цепей, направляющих планок, подшипников скольжения и звездочек современных высокоскоростных цепных пил. Защищает от коррозии и износа, продлевает срок службы оборудования. Рекомендовано для цепных пил HUTER.

Отзывы о товаре Масло Huter цепное минеральное 80W90, для техники,1л




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Масло
Описание
Универсальное масло на минеральной основе для смазки пильных цепей, направляющих планок, подшипников скольжения и звездочек современных высокоскоростных цепных пил. Защищает от коррозии и износа, продлевает срок службы оборудования. Рекомендовано для цепных пил HUTER.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Масло Huter цепное минеральное 80W90, для техники,1л - по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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