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Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
320 руб.
610
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658418
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Описание товара ЗУБР 4Т-10W40, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70611-1)
Всесезонное моторное масло SAE 10W-40 изготовленно на основе полусинтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противозадирные свойства и гарантирует защиту двигателя от износа при любых условиях работы. Сделано в России Для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.). Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре. Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Температурный диапазон применения - от -25 до +40°С. Специальные присадки защищают двигатель от износа.
Всесезонное моторное масло SAE 10W-40 изготовленно на основе полусинтетических базовых масел и многофункционального пакета присадок, что обеспечивает улучшенные противозадирные свойства и гарантирует защиту двигателя от износа при любых условиях работы. Сделано в России Для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.). Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре. Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Температурный диапазон применения - от -25 до +40°С. Специальные присадки защищают двигатель от износа.
ЗУБР 4Т-10W40, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70611-1) - по цене 320 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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