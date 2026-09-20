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Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658431
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Описание товара KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1)
Минеральное масло для 4-тактных двигателей 1л KRAFTOOL SAE 30 41512-1 предназначено для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Летнее моторное масло SAE 30 создано с использованием высококачественных присадок для обеспечения безупречной производительности и надежности вашего двигателя в условиях высоких рабочих температур. Высокая степень очистки и современный комплекс присадок гарантируют оптимальную производительность и надежность двигателя. Температурный диапазон применения - от -5 до +35°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.
Минеральное масло для 4-тактных двигателей 1л KRAFTOOL SAE 30 41512-1 предназначено для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.) Летнее моторное масло SAE 30 создано с использованием высококачественных присадок для обеспечения безупречной производительности и надежности вашего двигателя в условиях высоких рабочих температур. Высокая степень очистки и современный комплекс присадок гарантируют оптимальную производительность и надежность двигателя. Температурный диапазон применения - от -5 до +35°С. Улучшенные антикоррозионные и антиизносные свойства. Защита от образования нагара в цилиндре и выхлопной системе. Защита двигателя при холодном запуске.
KRAFTOOL SAE 30, 1 л, минеральное масло для 4-тактных двигателей (41512-1) - этот товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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