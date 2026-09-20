KRAFTOOL TimberPlus, 1 л, цепное полусинтетическое масло для бензо и электропил (41520-1)
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Характеристики
Тип товара
Масла для бензо и электропил
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658434
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х10х6
Вес, кг.
1
Описание товара KRAFTOOL TimberPlus, 1 л, цепное полусинтетическое масло для бензо и электропил (41520-1)
Цепное полусинтетическое масло для бензо и электропи 1л KRAFTOOL TimberPlus 41520-1 предназначено для смазки трущихся частей в пильных механизмах бензо- и электропил (цепи, шины, звездочки) Смазка для цепных мотопил используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами. Высокая адгезия к подвижным деталям. Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках. Температура застывания -30°С. Эффективное снижение температуры в зоне трения. Увеличение ресурса цепи и шины. Экономичный расход.
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Цепное полусинтетическое масло для бензо и электропи 1л KRAFTOOL TimberPlus 41520-1 предназначено для смазки трущихся частей в пильных механизмах бензо- и электропил (цепи, шины, звездочки) Смазка для цепных мотопил используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами. Высокая адгезия к подвижным деталям. Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках. Температура застывания -30°С. Эффективное снижение температуры в зоне трения. Увеличение ресурса цепи и шины. Экономичный расход.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
KRAFTOOL TimberPlus, 1 л, цепное полусинтетическое масло для бензо и электропил (41520-1) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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