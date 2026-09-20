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ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) купить с доставкой в Москве
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ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1)

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ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 1
ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 2
ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 3
ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 4
ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 5
ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температурный диапазон применения - от -35°С до +30°С
SAE (вязкость)
5W-30
  • ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 1
  • ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 2
  • ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 3
  • ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 4
  • ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 5
  • ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658419
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температурный диапазон применения - от -35°С до +30°С
Длина, м
0
SAE (вязкость)
5W-30
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
24х10х6
Вес, г.
920

Описание товара ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1)

Полусинтетическое масло ЗУБР 4Т-5W30 70612-1 - с использованием специального пакета присадок обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный "холодный" запуск. Преимущества: Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений Температурный диапазон применения - от -35°С до +30°С Специальные присадки защищают двигатель от износа

Отзывы о товаре ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Масла для двигателей
Тип аксессуара
моторное масло
Тип масла
четырехтактное
Вид масла
полусинтетическое
Упаковка
бутыль
Особенности
Температурный диапазон применения - от -35°С до +30°С
Длина, м
0
SAE (вязкость)
5W-30
Страна производитель
Россия
Описание
Полусинтетическое масло ЗУБР 4Т-5W30 70612-1 - с использованием специального пакета присадок обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный "холодный" запуск. Преимущества: Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений Температурный диапазон применения - от -35°С до +30°С Специальные присадки защищают двигатель от износа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР 4Т-5W30, 1 л, зимнее полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей, EXTRA (70612-1) - стоимость товара 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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