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Цепь пильная C2 Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400) купить с доставкой в Москве
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Цепь пильная C2 Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400)

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Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 1
Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 2
Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 3
Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 4
Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 5
Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цепь пильная
  • Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 1
  • Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 2
  • Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 3
  • Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 4
  • Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 5
  • Цепь пильная C2 Huter (18&quot;-3/8-1,3-63 для ELS2400) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
730 руб.  1 040 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 35503
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Цепь пильная C2 Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400)
730 руб. -30%
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Цепь пильная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
300

Описание товара Цепь пильная C2 Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400)

Цепь для электропил и бензопил HUTER С2. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина.

Отзывы о товаре Цепь пильная C2 Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400)




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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Цепь пильная
Страна производитель
Китай
Описание
Цепь для электропил и бензопил HUTER С2. Профессиональный режущий инструмент обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали. В основном применяется для бытовых работ: подрезки сучьев в саду, небольшого ремонта, пиления дров для камина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепь пильная C2 Huter (18"-3/8-1,3-63 для ELS2400) - по цене 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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