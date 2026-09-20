ЗУБР 5 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил, EXTRA (70620-5)
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Характеристики
Тип товара
Масла для бензо и электропил
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658424
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х19х14
Вес, кг.
4.56
Описание товара ЗУБР 5 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил, EXTRA (70620-5)
Смазка для цепных мотопил EXTRA используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами. Сделано в России Для смазки трущихся частей в пильных механизмах бензо- и электропил (цепи, шины, звездочки). Высокая адгезия к подвижным деталям. Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках. Температура застывания - 20°С. Эффективное снижение температуры в зоне трения. Увеличение ресурса цепи и шины. Экономичный расход.
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Смазка для цепных мотопил EXTRA используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами. Сделано в России Для смазки трущихся частей в пильных механизмах бензо- и электропил (цепи, шины, звездочки). Высокая адгезия к подвижным деталям. Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках. Температура застывания - 20°С. Эффективное снижение температуры в зоне трения. Увеличение ресурса цепи и шины. Экономичный расход.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
ЗУБР 5 л, цепное минеральное масло для бензо и электропил, EXTRA (70620-5) - по цене 1020 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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