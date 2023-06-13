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Масло моторное полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10W-40 Huter, 1л. купить с доставкой в Москве
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Масло моторное полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10W-40 Huter, 1л.

1 Отзывы
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Масло моторное полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10W-40 Huter, 1л.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142587
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Характеристики

Бренд
Huter
Тип товара
Масла для двигателей
Размеры в упаковке, см
23х13х5
Вес, г.
980

Описание товара Масло моторное полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10W-40 Huter, 1л.

Всесезонное полусинтетическое маловязкое моторное масло, предназначенное для двигателей техники, работающей в тяжёлых условиях. Рекомендуется для четырёхтактных бензиновых и дизельных двигателей. Подходит для генераторов, мотоблоков, мотокультиваторов, мотопомп, снегоуборщиков, бензиновых газонокосилок, а так же для легковых автомобилей, дизельных двигателей большегрузных автомобилей, строительной, сельскохозяйственной и другой техники. Антиоксиданты и очищающие присадки предотвращают образование низкотемпературного осадка, вследствие чего поршни и клапаны остаются чистыми. За счёт сниженных потерь на трение в двигателе достигается существенная экономия топлива, тем самым снижается нагрузка на экологию. Спецификации: API SL, JASO MA2.

Отзывы о товаре Масло моторное полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10W-40 Huter, 1л.

13.06.2023
Юрий

Достоинства:
отличное масло для мотоблока

Недостатки:
пока нет

Комментарий:
мотоблок работает



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Характеристики
Бренд
Huter
Тип товара
Масла для двигателей
Описание
Всесезонное полусинтетическое маловязкое моторное масло, предназначенное для двигателей техники, работающей в тяжёлых условиях. Рекомендуется для четырёхтактных бензиновых и дизельных двигателей. Подходит для генераторов, мотоблоков, мотокультиваторов, мотопомп, снегоуборщиков, бензиновых газонокосилок, а так же для легковых автомобилей, дизельных двигателей большегрузных автомобилей, строительной, сельскохозяйственной и другой техники. Антиоксиданты и очищающие присадки предотвращают образование низкотемпературного осадка, вследствие чего поршни и клапаны остаются чистыми. За счёт сниженных потерь на трение в двигателе достигается существенная экономия топлива, тем самым снижается нагрузка на экологию. Спецификации: API SL, JASO MA2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.06.2023
Юрий

Достоинства:
отличное масло для мотоблока

Недостатки:
пока нет

Комментарий:
мотоблок работает


Масло моторное полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10W-40 Huter, 1л. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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