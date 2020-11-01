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Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200

Артикул: 35433
Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200
2 590 руб. 

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Артикул: 35433
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараСтанок для заточки цепей
Диаметр, мм100
Особенностиесть защита от пыли, двигатель мощностью 200 Вт, питание от стандартной сети 220 В, широкая сфера применения.
Вес, кг2.75

Станок для заточки цепей ВИХРЬ СЗЦ-200 72/10/1 предназначен для заточки цепей бензиновых или электрических пил с разным шагом цепи. Настройка механизма осуществляется при помощи специальных регулировочных винтов. Вентиляционные отверстия корпуса обеспечивают своевременный отвод тепла от внутренних узлов. Удобная направляющая рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации.



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Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200 - данный товар вы можете купить по цене по цене 2590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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