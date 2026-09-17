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Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200 купить с доставкой в Москве
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Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200

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Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Станок для заточки цепей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 35433
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Характеристики

Бренд
Вихрь
Тип товара
Станок для заточки цепей
Размеры в упаковке, см
30х21х17
Вес, кг.
3

Описание товара Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200

Станок для заточки цепей ВИХРЬ СЗЦ-200 72/10/1 предназначен для заточки цепей бензиновых или электрических пил с разным шагом цепи. Настройка механизма осуществляется при помощи специальных регулировочных винтов. Вентиляционные отверстия корпуса обеспечивают своевременный отвод тепла от внутренних узлов. Удобная направляющая рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации.

Отзывы о товаре Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200




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Характеристики
Бренд
Вихрь
Тип товара
Станок для заточки цепей
Описание

Станок для заточки цепей ВИХРЬ СЗЦ-200 72/10/1 предназначен для заточки цепей бензиновых или электрических пил с разным шагом цепи. Настройка механизма осуществляется при помощи специальных регулировочных винтов. Вентиляционные отверстия корпуса обеспечивают своевременный отвод тепла от внутренних узлов. Удобная направляющая рукоятка обеспечивает простоту эксплуатации.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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