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Характеристики
Тип товара
Таймер для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 650 руб.
1 793
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568952
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Описание товара Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT03 с шаровым механизмом
Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT03 с шаровым механизмом - это незаменимый помощник для тех, кто ценит свое время и хочет, чтобы растения получали достаточное количество воды в нужное время. Таймер оснащен ЖК-дисплеем, что позволяет легко и быстро настроить время и продолжительность полива. С помощью программирования можно установить до 16 различных программ для полива, что позволяет оптимально распределить воду и экономить ресурсы. Шаровой механизм таймера позволяет ему работать при нулевом давлении в самотечных системах и из бочки, что делает его удобным для использования в различных условиях.
Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT03 с шаровым механизмом - это незаменимый помощник для тех, кто ценит свое время и хочет, чтобы растения получали достаточное количество воды в нужное время. Таймер оснащен ЖК-дисплеем, что позволяет легко и быстро настроить время и продолжительность полива. С помощью программирования можно установить до 16 различных программ для полива, что позволяет оптимально распределить воду и экономить ресурсы. Шаровой механизм таймера позволяет ему работать при нулевом давлении в самотечных системах и из бочки, что делает его удобным для использования в различных условиях.
Таймер для полива электронный c ЖК-дисплеем DEKO DKIT03 с шаровым механизмом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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