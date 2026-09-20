ЗУБР 1 л, цепное полусинтетическое масло для бензо и электропил, EXTRA (70621-1)
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Характеристики
Тип товара
Масла для бензо и электропил
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658428
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х10х6
Вес, г.
920
Описание товара ЗУБР 1 л, цепное полусинтетическое масло для бензо и электропил, EXTRA (70621-1)
Смазка для цепных мотопил EXTRA используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами. Сделано в России Для смазки трущихся частей в пильных механизмах бензо- и электропил (цепи, шины, звездочки). Высокая адгезия к подвижным деталям. Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках. Температура застывания -30°С. Эффективное снижение температуры в зоне трения. Увеличение ресурса цепи и шины. Экономичный расход.
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Смазка для цепных мотопил EXTRA используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами. Сделано в России Для смазки трущихся частей в пильных механизмах бензо- и электропил (цепи, шины, звездочки). Высокая адгезия к подвижным деталям. Противозадирные и антизаклинивающие свойства при перегрузках. Температура застывания -30°С. Эффективное снижение температуры в зоне трения. Увеличение ресурса цепи и шины. Экономичный расход.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
ЗУБР 1 л, цепное полусинтетическое масло для бензо и электропил, EXTRA (70621-1) - стоимость товара 340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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