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Характеристики
Тип товара
Масла для двигателей
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658420
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Описание товара STEHER 4Т-10W40, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (76010-1)
Масло полусинтетическое 4Т-10W40 для 4-тактных двигателей, 1 л STEHER 76010-1 специально разработано для моторизированных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники. Усилено синтетическими базовыми компонентами для обеспечения эффективной защиты двигателя. Применяется для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.). Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Температурный диапазон применения - от -25 до +40°С. Специальные присадки защищают двигатель от износа. Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре.
Масло полусинтетическое 4Т-10W40 для 4-тактных двигателей, 1 л STEHER 76010-1 специально разработано для моторизированных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники. Усилено синтетическими базовыми компонентами для обеспечения эффективной защиты двигателя. Применяется для смазки трущихся частей в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях воздушного охлаждения (снегоуборочная техника, бензоинструмент, генераторы и т.д.). Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений. Температурный диапазон применения - от -25 до +40°С. Специальные присадки защищают двигатель от износа. Обладает повышенной стойкостью к окислению при высокой температуре.
STEHER 4Т-10W40, 1 л, полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей (76010-1) - данный товар вы можете купить по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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