AC/DC - 74 Jailbreak (0696998020016) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.1905
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
74 JAILBREAK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 387238
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0696998020016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.1905
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
74 JAILBREAK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Jailbreak, You Aint Got A Hold On Me, Show Business, Soul Stripper, Baby, Please Dont Go
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - 74 Jailbreak (0696998020016) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Jailbreak
|4:40
|A2
|You Ain't Got A Hold On Me
|3:30
|A3
|Show Business
|4:43
|B1
|Soul Stripper
|6:23
|B2
|Baby, Please Don't Go
|4:50
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Теги товара: AC/DC
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0696998020016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.1905
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
74 JAILBREAK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Jailbreak, You Aint Got A Hold On Me, Show Business, Soul Stripper, Baby, Please Dont Go
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Jailbreak
|4:40
|A2
|You Ain't Got A Hold On Me
|3:30
|A3
|Show Business
|4:43
|B1
|Soul Stripper
|6:23
|B2
|Baby, Please Don't Go
|4:50
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Теги товара: AC/DC
AC/DC - 74 Jailbreak (0696998020016) виниловая пластинка - купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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