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AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка

1 Отзывы
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AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LET THERE BE ROCK
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC, Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387244
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LET THERE BE ROCK
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка

Track List

A1Go Down5:30
A2Dog Eat Dog3:34
A3Let There Be Rock6:06
A4Bad Boy Boogie4:26
B1Problem Child5:23
B2Overdose6:07
B3Hell Ain't A Bad Place To Be4:13
B4Whole Lotta Rosie5:22



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка

06.08.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Вот именно такая , какая мне попалась в руки в 1980 году .Прекрасный звук тех времен - ностальгия

Недостатки:
нет

Комментарий:
Прекрасное переиздание моего любимого альбома АС/DC



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LET THERE BE ROCK
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Go Down5:30
A2Dog Eat Dog3:34
A3Let There Be Rock6:06
A4Bad Boy Boogie4:26
B1Problem Child5:23
B2Overdose6:07
B3Hell Ain't A Bad Place To Be4:13
B4Whole Lotta Rosie5:22


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.08.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Вот именно такая , какая мне попалась в руки в 1980 году .Прекрасный звук тех времен - ностальгия

Недостатки:
нет

Комментарий:
Прекрасное переиздание моего любимого альбома АС/DC


AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - стоимость товара 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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