AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LET THERE BE ROCK
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
В наличии
Код товара: 387244
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 860 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
Коллекция AC/DC
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитAC/DC - Ballbreaker (0888430492912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - If You Want Blood You've Got It (5099751076315) винилова...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитAC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитAC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитAC/DC - The Razors Edge (5099751077114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитAC/DC - Who Made Who (5099751076919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитAC/DC - 74 Jailbreak (0696998020016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитAC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитAC/DC - Blow Up Your Video (0696998021211) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитAC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) ви...
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитAC/DC - Iron Man 2 (0886976615819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитAC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитAC/DC - Live (5099751283614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 880 руб.1720 руб. в СплитAC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитAC/DC - Fly On The Wall (0696998021013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитAC/DC - Power Up (0194397255614) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LET THERE BE ROCK
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Go Down
|5:30
|A2
|Dog Eat Dog
|3:34
|A3
|Let There Be Rock
|6:06
|A4
|Bad Boy Boogie
|4:26
|B1
|Problem Child
|5:23
|B2
|Overdose
|6:07
|B3
|Hell Ain't A Bad Place To Be
|4:13
|B4
|Whole Lotta Rosie
|5:22
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Underdog (Red Vinyl) (4610297809277R)...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Roki (Red Vinyl) (4610297809291R) вин...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBrutto (Ляпис Трубецкой) - Родны Край (Red Vinyl) (4610297809284...
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитHank Jones - Sarala (0602435916880) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeep Purple, Deep Purple (0825646033959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитDeftones - Koi No Yokan (0093624945901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитEagles - Hotel California (0081227961619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитFoo Fighters - There Is Nothing Left To Lose (0886979832411) вин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитJethro Tull - Thick As A Brick (0825646139507) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитElvis Presley - The Essential (0888751507319) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитBoz Scaggs - Silk Degrees (0888751941915) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.05.2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LET THERE BE ROCK
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Go Down
|5:30
|A2
|Dog Eat Dog
|3:34
|A3
|Let There Be Rock
|6:06
|A4
|Bad Boy Boogie
|4:26
|B1
|Problem Child
|5:23
|B2
|Overdose
|6:07
|B3
|Hell Ain't A Bad Place To Be
|4:13
|B4
|Whole Lotta Rosie
|5:22
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Достоинства:
Вот именно такая , какая мне попалась в руки в 1980 году .Прекрасный звук тех времен - ностальгия
Недостатки:
нет
Комментарий:
Прекрасное переиздание моего любимого альбома АС/DC
AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка - стоимость товара 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре AC/DC - Let There Be Rock (5099751076117) виниловая пластинка
Достоинства:
Вот именно такая , какая мне попалась в руки в 1980 году .Прекрасный звук тех времен - ностальгия
Недостатки:
нет
Комментарий:
Прекрасное переиздание моего любимого альбома АС/DC