Top.Mail.Ru
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 14
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 15
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 16
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 17
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 18
AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LIVE AT RIVER PLATE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 12
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 13
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 14
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 15
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 16
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 17
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 18
  • AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387246
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887654117519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LIVE AT RIVER PLATE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Hell Ain't A Bad Place To Be, Back In Black, Big Jack, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Shot Down In Flames, Thunderstruck, Black Ice, The Jack, Hells Bells, Shoot To Thrill, War Machine, Dog Eat Dog, You Shook Me All Night Long, T.N.T., Whole Lotta Rosie, Let There Be Rock, Highway To Hell, For Those About To Rock (We Salute You)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка

Track List

A1Rock N Roll Train
A2Hell Ain't A Bad Place To Be
A3Back In Black
A4Big Jack
A5Dirty Deeds Done Dirt Cheap
B1Shot Down In Flames
B2Thunderstruck
B3Black Ice
B4The Jack
C1Hells Bells
C2Shoot To Thrill
C3War Machine
C4Dog Eat Dog
D1You Shook Me All Night Long
D2T.N.T.
D3Whole Lotta Rosie
ELet There Be Rock
F1Highway To Hell
F2For Those About To Rock (We Salute You)



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887654117519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LIVE AT RIVER PLATE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Hell Ain't A Bad Place To Be, Back In Black, Big Jack, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Shot Down In Flames, Thunderstruck, Black Ice, The Jack, Hells Bells, Shoot To Thrill, War Machine, Dog Eat Dog, You Shook Me All Night Long, T.N.T., Whole Lotta Rosie, Let There Be Rock, Highway To Hell, For Those About To Rock (We Salute You)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Rock N Roll Train
A2Hell Ain't A Bad Place To Be
A3Back In Black
A4Big Jack
A5Dirty Deeds Done Dirt Cheap
B1Shot Down In Flames
B2Thunderstruck
B3Black Ice
B4The Jack
C1Hells Bells
C2Shoot To Thrill
C3War Machine
C4Dog Eat Dog
D1You Shook Me All Night Long
D2T.N.T.
D3Whole Lotta Rosie
ELet There Be Rock
F1Highway To Hell
F2For Those About To Rock (We Salute You)


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...