AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LIVE AT RIVER PLATE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387246
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887654117519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LIVE AT RIVER PLATE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Hell Ain't A Bad Place To Be, Back In Black, Big Jack, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Shot Down In Flames, Thunderstruck, Black Ice, The Jack, Hells Bells, Shoot To Thrill, War Machine, Dog Eat Dog, You Shook Me All Night Long, T.N.T., Whole Lotta Rosie, Let There Be Rock, Highway To Hell, For Those About To Rock (We Salute You)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Live At River Plate (0887654117519) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rock N Roll Train
|A2
|Hell Ain't A Bad Place To Be
|A3
|Back In Black
|A4
|Big Jack
|A5
|Dirty Deeds Done Dirt Cheap
|B1
|Shot Down In Flames
|B2
|Thunderstruck
|B3
|Black Ice
|B4
|The Jack
|C1
|Hells Bells
|C2
|Shoot To Thrill
|C3
|War Machine
|C4
|Dog Eat Dog
|D1
|You Shook Me All Night Long
|D2
|T.N.T.
|D3
|Whole Lotta Rosie
|E
|Let There Be Rock
|F1
|Highway To Hell
|F2
|For Those About To Rock (We Salute You)
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Теги товара: AC/DC
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0887654117519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
LIVE AT RIVER PLATE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Hell Ain't A Bad Place To Be, Back In Black, Big Jack, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Shot Down In Flames, Thunderstruck, Black Ice, The Jack, Hells Bells, Shoot To Thrill, War Machine, Dog Eat Dog, You Shook Me All Night Long, T.N.T., Whole Lotta Rosie, Let There Be Rock, Highway To Hell, For Those About To Rock (We Salute You)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Rock N Roll Train
|A2
|Hell Ain't A Bad Place To Be
|A3
|Back In Black
|A4
|Big Jack
|A5
|Dirty Deeds Done Dirt Cheap
|B1
|Shot Down In Flames
|B2
|Thunderstruck
|B3
|Black Ice
|B4
|The Jack
|C1
|Hells Bells
|C2
|Shoot To Thrill
|C3
|War Machine
|C4
|Dog Eat Dog
|D1
|You Shook Me All Night Long
|D2
|T.N.T.
|D3
|Whole Lotta Rosie
|E
|Let There Be Rock
|F1
|Highway To Hell
|F2
|For Those About To Rock (We Salute You)
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
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