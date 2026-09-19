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AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка

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AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
For Those About To Rock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387242
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
For Those About To Rock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
For Those About To Rock (We Salute You), I Put The Finger On You, Let's Get It Up, Inject The Venom, Snowballed, Evil Walks, C.O.D., Breaking The Rules, Night Of The Long Knives, Spellbound
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка

Track List

A1For Those About To Rock (We Salute You)5:43
A2I Put The Finger On You3:26
A3Let's Get It Up3:54
A4Inject The Venom3:31
A5Snowballed3:23
B1Evil Walks4:23
B2C.O.D.3:20
B3Breaking The Rules4:23
B4Night Of The Long Knives3:25
B5Spellbound4:30



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - For Those About To Rock We Salute You (5099751076612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[5099751076612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
For Those About To Rock
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
For Those About To Rock (We Salute You), I Put The Finger On You, Let's Get It Up, Inject The Venom, Snowballed, Evil Walks, C.O.D., Breaking The Rules, Night Of The Long Knives, Spellbound
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1For Those About To Rock (We Salute You)5:43
A2I Put The Finger On You3:26
A3Let's Get It Up3:54
A4Inject The Venom3:31
A5Snowballed3:23
B1Evil Walks4:23
B2C.O.D.3:20
B3Breaking The Rules4:23
B4Night Of The Long Knives3:25
B5Spellbound4:30


Теги товара: AC/DC
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