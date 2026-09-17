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AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка

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AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
STIFF UPPER LIP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98489
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430492813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
STIFF UPPER LIP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Stiff Upper Lip, Meltdown, House Of Jazz, Hold Me Back, Safe In New York City, Can't Stand Still, Can't Stop Rock'N'Roll, Satellite Blues, Damned, Come And Get It, All Screwed Up, Give It Up
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка

Track List

A1Stiff Upper Lip3:34
A2Meltdown3:41
A3House Of Jazz3:56
A4Hold Me Back3:59
A5Safe In New York City3:59
A6Can't Stand Still3:41
B1Can't Stop Rock'N'Roll4:02
B2Satellite Blues3:46
B3Damned3:51
B4Come And Get It4:02
B5All Screwed Up4:36
B6Give It Up3:53



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888430492813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
STIFF UPPER LIP
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Stiff Upper Lip, Meltdown, House Of Jazz, Hold Me Back, Safe In New York City, Can't Stand Still, Can't Stop Rock'N'Roll, Satellite Blues, Damned, Come And Get It, All Screwed Up, Give It Up
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Stiff Upper Lip3:34
A2Meltdown3:41
A3House Of Jazz3:56
A4Hold Me Back3:59
A5Safe In New York City3:59
A6Can't Stand Still3:41
B1Can't Stop Rock'N'Roll4:02
B2Satellite Blues3:46
B3Damned3:51
B4Come And Get It4:02
B5All Screwed Up4:36
B6Give It Up3:53


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Stiff Upper Lip (Remastered) (0888430492813) виниловая пластинка - стоимость товара 4160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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