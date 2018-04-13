David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
CHANGESTWOBOWIE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 165430
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295740542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
CHANGESTWOBOWIE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Aladdin Sane (1913-1938-197?)
|A2
|Oh! You Pretty Things
|A3
|Starman
|A4
|1984
|A5
|Ashes To Ashes
|B1
|Sound And Vision
|B2
|Fashion
|B3
|Wild Is The Wind
|B4
|John I'm Only Dancing (Again) 1975
|B5
|D.J.
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295740542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
CHANGESTWOBOWIE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Aladdin Sane (1913-1938-197?)
|A2
|Oh! You Pretty Things
|A3
|Starman
|A4
|1984
|A5
|Ashes To Ashes
|B1
|Sound And Vision
|B2
|Fashion
|B3
|Wild Is The Wind
|B4
|John I'm Only Dancing (Again) 1975
|B5
|D.J.
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Теги товара: Поп-музыка
David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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