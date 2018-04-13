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David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка

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David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
CHANGESTWOBOWIE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BOWIE, DAVID
filter_none Товар входит в коллекцию BOWIE, DAVID

Коллекция BOWIE, DAVID


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295740542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
CHANGESTWOBOWIE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка

Track List

A1Aladdin Sane (1913-1938-197?)
A2Oh! You Pretty Things
A3Starman
A41984
A5Ashes To Ashes
B1Sound And Vision
B2Fashion
B3Wild Is The Wind
B4John I'm Only Dancing (Again) 1975
B5D.J.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0190295740542]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Dawid Bowie
Альбом (сингл)
CHANGESTWOBOWIE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Aladdin Sane (1913-1938-197?)
A2Oh! You Pretty Things
A3Starman
A41984
A5Ashes To Ashes
B1Sound And Vision
B2Fashion
B3Wild Is The Wind
B4John I'm Only Dancing (Again) 1975
B5D.J.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - ChangesTwoBowie (0190295740542) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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