Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
SIN AFTER SIN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 153874
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853907816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
SIN AFTER SIN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sinner, Diamonds And Rust, Starbreaker, Last Rose Of The Summer, Let Us Prey, Call For The Priest/Raw Deal, Here Come The Tears, DisAggressor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Sinner
|A2
|Diamonds And Rust
|A3
|Starbreaker
|A4
|Last Rose Of Summer
|B1
|Let Us Prey
|B2
|Call For The Priest / Raw Deal
|B3
|Here Come The Tears
|B4
|Dissident Aggressor
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853907816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
SIN AFTER SIN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Sinner, Diamonds And Rust, Starbreaker, Last Rose Of The Summer, Let Us Prey, Call For The Priest/Raw Deal, Here Come The Tears, DisAggressor
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Sinner
|A2
|Diamonds And Rust
|A3
|Starbreaker
|A4
|Last Rose Of Summer
|B1
|Let Us Prey
|B2
|Call For The Priest / Raw Deal
|B3
|Here Come The Tears
|B4
|Dissident Aggressor
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Judas Priest - Sin After Sin (0889853907816) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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