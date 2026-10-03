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Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка

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Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
RAM IT DOWN
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184932
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853908714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
RAM IT DOWN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ram It Down, Heavy Metal, Love Zone, Come And Get It, Hard As Iron, Blood Red Skies, I'm A Rocker, Johnny B. Goode, Love You To Death, Monster Of Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка

Track List

A1Ram It Down4:47
A2Heavy Metal5:57
A3Love Zone3:59
A4Come And Get It4:06
A5Hard As Iron4:08
B1Blood Red Skies7:49
B2I'm A Rocker3:58
B3Johnny B. Goode4:37
B4Love You To Death4:36
B5Monsters Of Rock5:28

Отзывы о товаре Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853908714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
RAM IT DOWN
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ram It Down, Heavy Metal, Love Zone, Come And Get It, Hard As Iron, Blood Red Skies, I'm A Rocker, Johnny B. Goode, Love You To Death, Monster Of Rock
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Ram It Down4:47
A2Heavy Metal5:57
A3Love Zone3:59
A4Come And Get It4:06
A5Hard As Iron4:08
B1Blood Red Skies7:49
B2I'm A Rocker3:58
B3Johnny B. Goode4:37
B4Love You To Death4:36
B5Monsters Of Rock5:28
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judas Priest - Ram It Down (0889853908714) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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