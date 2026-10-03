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Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка

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Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
BRITISH STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
BRITISH STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Breaking The Law, Rapid Fire, Metal Gods, Grinder, United, Living After Midnight, Don't Have To Be Old To Be Wise, The Rage, Steeler
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка

Track List

A1Breaking The Law
A2Rapid Fire
A3Metal Gods
A4Grinder
A5United
B6Living After Midnight
B7You Don't Have To Be Old To Be Wise
B8The Rage
B9Steeler

Отзывы о товаре Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
BRITISH STEEL
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Breaking The Law, Rapid Fire, Metal Gods, Grinder, United, Living After Midnight, Don't Have To Be Old To Be Wise, The Rage, Steeler
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Breaking The Law
A2Rapid Fire
A3Metal Gods
A4Grinder
A5United
B6Living After Midnight
B7You Don't Have To Be Old To Be Wise
B8The Rage
B9Steeler
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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