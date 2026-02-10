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Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка

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Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
POINT OF ENTRY
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853908516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
POINT OF ENTRY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heading Out To The Highway, Don't Go, Hot Rockin', Turning Circles, Desert Plains, Solar Angels, You Say Yes, All The Way, Troubleshooter, On The Run
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка

Track List

A1Heading Out To The Highway
A2Don't Go
A3Hot Rockin'
A4Turning Circles
A5Desert Plains
B1Solar Angels
B2You Say Yes
B3All The Way
B4Troubleshooter
B5On The Run

Отзывы о товаре Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка

10.02.2026
Александр

Достоинства:
Хороший звук, диск ровный. Нет щелчков , шуршалок и падения качества к яблокам.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Этот альбом, записан на острове Ибица, отличается от того, чего от него ждали. После успеха British Steel группа сменила направление на более подходящее для радио Point of Entry. У переиздания европейский вариант обложки.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853908516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
POINT OF ENTRY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Heading Out To The Highway, Don't Go, Hot Rockin', Turning Circles, Desert Plains, Solar Angels, You Say Yes, All The Way, Troubleshooter, On The Run
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Heading Out To The Highway
A2Don't Go
A3Hot Rockin'
A4Turning Circles
A5Desert Plains
B1Solar Angels
B2You Say Yes
B3All The Way
B4Troubleshooter
B5On The Run
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.02.2026
Александр

Достоинства:
Хороший звук, диск ровный. Нет щелчков , шуршалок и падения качества к яблокам.

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Этот альбом, записан на острове Ибица, отличается от того, чего от него ждали. После успеха British Steel группа сменила направление на более подходящее для радио Point of Entry. У переиздания европейский вариант обложки.


Judas Priest, Point Of Entry (0889853908516) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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