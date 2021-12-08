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Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 2
Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 3
Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 4
Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 5
Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 6
Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 7
Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
PAINKILLER
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 2
  • Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 3
  • Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 4
  • Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 5
  • Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 6
  • Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 7
  • Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 154627
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
PAINKILLER
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Painkiller, Hell Patrol, All Guns Blazing, Leather Rebel, Metal Meltdown, Night Crawler, Between The Hammer & The Anvil, A Touch Of Evil, Battle Hymn, One Shot At Glory
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка

Track List

A1Painkiller6:07
A2Hell Patrol3:37
A3All Guns Blazing3:58
A4Leather Rebel3:36
A5Metal Meltdown4:50
B6Night Crawler5:46
B7Between The Hammer & The Anvil4:50
B8A Touch Of Evil5:45
B9Battle Hymn0:57
B10One Shot At Glory6:48

Отзывы о товаре Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка

08.12.2021
Кирилл

Достоинства:
Лучший альбом JUDAS PRIEST, в оригинале вышедший в 1990 году. Переиздание 2017 года, отличного качества. Звучание и полиграфия не проигрывают первопрессам, а цена очень выгодная. Рекомендую

Недостатки:
нет

Комментарий:
Пластинка настолько крута, что и спустя 30 с лишним лет звучит просто умопомрачительно! 46 с небольшим минут пролетают на одном дыхании, и передышка только на то, чтобы перевернуть пластинку. Абсолютная классика хэви-метала!
02.11.2021
Стас

Достоинства:
Действительно отлично звучит! Полиграфия на высоте!

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Очень доволен покупкой!
06.04.2021
Валерий

Достоинства:
Альбомище

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Знакомство с heavy metal началось с него. Да и сейчас думаю это один из лучших метал-альбомов в истории. Хоть и переиздание, но звук отличный!!!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853909216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
PAINKILLER
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Painkiller, Hell Patrol, All Guns Blazing, Leather Rebel, Metal Meltdown, Night Crawler, Between The Hammer & The Anvil, A Touch Of Evil, Battle Hymn, One Shot At Glory
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Painkiller6:07
A2Hell Patrol3:37
A3All Guns Blazing3:58
A4Leather Rebel3:36
A5Metal Meltdown4:50
B6Night Crawler5:46
B7Between The Hammer & The Anvil4:50
B8A Touch Of Evil5:45
B9Battle Hymn0:57
B10One Shot At Glory6:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.12.2021
Кирилл

Достоинства:
Лучший альбом JUDAS PRIEST, в оригинале вышедший в 1990 году. Переиздание 2017 года, отличного качества. Звучание и полиграфия не проигрывают первопрессам, а цена очень выгодная. Рекомендую

Недостатки:
нет

Комментарий:
Пластинка настолько крута, что и спустя 30 с лишним лет звучит просто умопомрачительно! 46 с небольшим минут пролетают на одном дыхании, и передышка только на то, чтобы перевернуть пластинку. Абсолютная классика хэви-метала!
02.11.2021
Стас

Достоинства:
Действительно отлично звучит! Полиграфия на высоте!

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Очень доволен покупкой!
06.04.2021
Валерий

Достоинства:
Альбомище

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Знакомство с heavy metal началось с него. Да и сейчас думаю это один из лучших метал-альбомов в истории. Хоть и переиздание, но звук отличный!!!


Judas Priest - Painkiller (0889853909216) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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