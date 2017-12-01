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Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка

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Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
KILLING MACHINE
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 154633
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JUDAS PRIEST
filter_none Товар входит в коллекцию JUDAS PRIEST

Коллекция JUDAS PRIEST


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853908110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
KILLING MACHINE
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка

Track List

A1Delivering The Goods
A2Rock Forever
A3Evening Star
A4Hell Bent For Leather
A5Take On The World
B1Burnin' Up
B2The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)
B3Killing Machine
B4Running Wild
B5Before The Dawn
B6Evil Fantasies

Отзывы о товаре Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853908110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
01.12.2017
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
KILLING MACHINE
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Delivering The Goods
A2Rock Forever
A3Evening Star
A4Hell Bent For Leather
A5Take On The World
B1Burnin' Up
B2The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)
B3Killing Machine
B4Running Wild
B5Before The Dawn
B6Evil Fantasies
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judas Priest - Killing Machine (0889853908110) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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